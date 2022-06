Una casa da film!

Come in ogni villa che si rispetti, anche qui non poteva mancare una piscina come si deve! Coerentemente con il resto del progetto, anche questo elemento è di grande eleganza, sia per il colore scelto per lo sfondo, che per il materiale utilizzato per lo spazio intorno, una raffinata pietra chiara accuratamente posata. Interessante la scelta di progettare una lunga seduta in pietra, che si snoda direttamente dal muro esterno e permette di osservare la piscina, con lo sfondo del verde.