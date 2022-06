Ricordando il passato ma verso il futuro: una favolosa ristrutturazione in borgo

La camera da letto diventa il nucleo dell' abitazione, dove sono stati usati toni del beige e materiali naturali. Il materiale del legno si riconosce nel dettagio del contenitore handmade in nicchia, realizzato con ramo in castagno, e nelle vecchie cassette della frutta. I progettisti si sono soffermati anche sul design del letto, che si pone al centro della stanza, fatto a misura. La pavimentazione in microcemento viene scaldata da colori caldi, per la seconda volta da un tappeto in lana marocchino. Lo spazio viene contrastato, da elementi handmade con materiali tradizionali e da altri di produzione industriale, come il contenitore di colore blu acceso in metallo dell' Ikea.