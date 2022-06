C'era una volta un'officina che voleva essere loft

Sembra strano, eppure questo spazio era destinato alle auto in riparazione. Ci troviamo sul primo livello del loft, quello adibito a zona living. Il soggiorno, così come la maggior parte degli ambienti, ha comunque ancora quello spirito che in questi interni definiremo industrial: acciaio, ferro e legno con strutture bene in vista. Ci avete già fatto caso a cosa si trova sopra il soggiorno? Ecco come sono stati sfruttati i 4 metri di altezza del tetto, con un soppalco!