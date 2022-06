La cameretta giusta per un bambino

Passando ad aspetti più progettuali e di design, non potevamo trascurare di mostrarvi questo lavoro. Per ottimizzare lo spazio, un ripiano in legno corre sotto la finestra e per tutta la lunghezza del muro, creando una scrivania comoda e spaziosa. In fondo, una soluzione spaziale originale definisce l'accesso alla camera, utilizzando colori molto decisi.