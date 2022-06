La camera dal letto al femminile

Chi ha detto che l'uscita da casa dei genitori coincide per forza con la convivenza con il partner? Sempre più spesso, vuoi per andare a studiare fuori dalla propria città, vuoi per un'esigenza di indipendenza, i giovani scelgono di andare a vivere soli in case condivise o in abitazioni piccole che li accoglieranno durante la loro prima esperienza lontani dal nido. Così i ragazzi, come le ragazze, si cimenteranno nella vita da single e non nel senso che non saranno in coppia, ma semplicemente che vivranno in una casa scelta da loro, con o senza coinquilini, pagando un affitto, facendo la spesa e tutte quelle cose che, fino a che si rimane a casa con i genitori, non fanno parte delle abitudini personali. La casa di una ragazza, sarà comunque diversa da quella di un ragazzo, sia che si tratti di una sola camera, di un monolocale o di un bilocale. Sarà ricca di elementi morbidi e, spesso, più curata. Dalla prima cameretta quando siamo appena nati, fino all'età adulta, già solo entrando nella stanza, capiremo se appartiene ad una bambina, una ragazza, una donna o a un bimbo, un ragazzo, un uomo ed è proprio per questo che oggi vi vogliamo mostrare 5 immagini di camere da letto perfette per le signorine, grandi o piccine che siano!