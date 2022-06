Come scegliere la casa giusta per te

La scelta della casa è sempre un momento delicato e complesso. La casa è il bene più durevole di cui ci dotiamo nella nostra vita, è un oggetto e un luogo al quale legheremo con molta probabilità diversi anni della nostra esistenza. La casa è anche la spesa principale che affronteremo con molta probabilità nella nostra esistenza e la sua individuazione deve essere davvero ponderata. Una condizione che si accuisce in questoi ultimi anni di difficoltà economiche. Nel 2014 in Italia l'ISTAT ha stimato che circa 3 milioni di nuclei familiari (l’11,7% del totale) sono risultati in difficoltà con il pagamento delle spese domestiche legate a mutui o ad affitti.

Un'ulteriore ricerca statistica, del 2014, frutto di una corposa elaborazione del Cresme, mostra come in Italia la tradizionale tendenza a far prevalere l'acquisto della casa rispetto all'affitto stia rapidamente cambiando. Nel 2005, illustra la ricerca, la curva del costo del mattone, spinta da un aumento dei prezzi reali delle compravendite (+48% al 2007, da ‘96) e delle locazioni (+39% al 2005) supera quella dei redditi (+12%) che peraltro devono fare i conti con un forte arresto (-7,6%) nei cinque anni successivi. La percentuale del reddito destinato all’investimento, a fine 2011, arriva al livello dei primi anni ‘70: anni in cui il 51% delle famiglie aveva casa di proprietà, mentre il 43% viveva in affitto, rispetto all 70% di proprietari e al 20% di locatari del periodo 1996-2011.

Un simile dato ha così generato un'inversione di tendenza rispetto a un dato storico, rendendo ancor più nodale ricorrere a criteri oculati di scelta della casa. Esistono molti criteri per effettuare tale scelta: sarà opportuno considerarli tutto e soprattutto metterli a confronto tra loro, valutando il peso di uno o dell'altro. Di seguito ne andremo a considerare sette: il gusto personale, le dimensioni (quante persone vivono in una casa), la posizione, il prezzo (di quale budget possiamo disporre), la portata dell'investimento (a lungo termine o a breve termine) e infine il contesto nel quale si trova la casa.

Naturalmente non esiste una formula magica e sarà impossibile riscontrare valori massimi in ognuno dei criteri individuati: sarà perciò opportuno attribuire un ordine di valore a ciascun criterio, che ci permetta di districarci con più facilità tra le diverse variabili.