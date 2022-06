Una casa labirinto ben organizzata

In un modellino fornitoci dai progettisti, possiamo apprezzare meglio il concept utilizzato per questo interior. Con la demolizione dei tramezzi e con la creazione di questi elementi monolitici separatori si è dato vita ad un progetto rivoluzionario in grado di rimettere in discussione non solo la tradizionale disposizione degli ambienti, ma anche il concetto contemporaneo di open space. Inoltre, se magari in futuro si vorrà cambiare la posizione degli ambienti, non si dovrà abbattere alcuna parete.