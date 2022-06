Una casa modulare per le tue vacanze!

Oggi qui ad homify abbiamo scelto per voi un progetto decisamente diverso dal solito. Se l'architettura è fatta di grandi case spaziose e splendidi appartamenti in centro città, di certo non esclude i progetti più modesti che si conformano in pochi metri quadrati.

Nel XXI secolo, infatti, il ruolo dell'architetto è diventato sempre più complesso, e ha condotto il professionista a dedicarsi soprattutto alla risoluzione di problemi. Entrare in questo aspetto più pragmatico ci è servito per presentarvi il progetto di oggi, che vede lo sviluppo di una casa modulare capace di adattarsi ad una varietà di contesti, senza comprometterne le prestazioni.

Lo studio responsabile di questo lavoro è noto come Plano Humano Arquitetos e ha sviluppato questo processo in collaborazione con Jular Madeiras SA , che ha dato un contributo importante per il risultato finale. Con oltre sette anni di esistenza, l'azienda è costituita da un team giovane e dinamico motivato dal desiderio di migliorare la qualità della vita. Andiamo dunque, a scoprire questo interessante progetto, facilmente integrabile nella vita della maggior parte delle persone.