Affascinante fuori, perfetta dentro !

In questa stanza ci imbattiamo nelle stesse tonalità incontrate in cucina. Il blu acquamarina, infatti, ci da l’impressione di essere in un luogo di mare, in particolare, in una casa tipicamente mediterranea. Questa volta, però, i colori scuri prevalgono sul bianco. Tutti gli arredi infatti, comodini, sommier, testata e cassettone, sono cupi e sfoggiano uno stile decisamente retro che ci riporta agli anni ‘70 e ‘80.

Curiosi di imbattervi in un altro progetto simile? Non perdetevi homify 360°: la ristrutturazione di una casa in stile mediterraneo.