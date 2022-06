L'attico che parla minimal

Vivere in attico può essere un sogno. Senza pensare ad un budget particolare, noi lo immaginiamo ampio e moderno, preferibilmente sviluppato su 2 piani, in modo tale da poter concedere una grande libertà ai fortunati ospiti della casa. La nostra voglia di attico oggi ci porta a Monza, dove lo studio Davide Prandin Architetto ha progettato un’abitazione esemplare in grado di unire allo stile minimalista un materiale caldo come il legno. Le linee pulite e una funzionalità tutta moderna sono le caratteristiche di questo interior davvero speciale. Andiamo ad osservarne i segreti.