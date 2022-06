Una spettacolare casa moderna

In precedenza l'edificio era composto da una parte abitativa e una grande parte dedicata alle scuderie, che ospitavano i cavalli del proprietario. Scopo dell'intervento era trasformare questo organismo architettonico in una casa per vacanze. Nonostante il cambiamento sia stato radicale, la natura del luogo non è stata alterata, ne sono state conservate le peculiarità. Esempio di questo è la porta vetrata che vediamo i questa foto, che è stata progettata per scorrere su binari esterni rispetto al muro, come la porta di un fienile.