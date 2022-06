Un Appartamento Moderno e Straordinario in Bianco a Roma

La cucina, per motivi igienici e di comfort è parzialmente separata dal resto della zona giorno. In questo modo è possibile sfruttare appieno le potenzialità dello splendido open space, accogliendo ospiti senza contaminare l'ordine visivo di soggiorno e sala da pranzo con il disordine di una cucina in piena attività. Questo ambiente, come il resto della casa, è moderno e tecnologico. Assolutamente stupenda la cappa, un semplice parallelepipedo in metallo dipinto di bianco che sormonta l'isola.