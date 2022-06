Cucine hi-tech: le ultime tendenze in fatto di elettrodomestici

Elettrodomestico di basilare importanza e indispensabile nell'ambiente cucina è il frigorifero. In base allo spazio a disposizione e asseconda delle necessità familiari può avere dimensioni e capienze diverse. I frigoriferi di ultima generazione tendono ad essere sempre più capienti e attenti ai dettagli. Spesso se ne trovano a doppio sportello per permettere una conservazione più precisa e puntuale degli alimenti. Infatti è possibile suddividere i prodotti per categoria, frutta e verdura da una parte, carne e formaggi in un'altra, bevande e bibite in un'altra ancora, predisposta appositamente per la loro sistemazione. In questo modo è più semplice mantenere ordinato lo spazio e permettere una facile individuazione degli alimenti.