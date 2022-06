Qual è il regalo di Natale perfetto per una donna?

Eccolo il regalo per le vanitose! Un piccolo specchio rotondo provvisto di vano dove appoggiare la pinzetta per le sopracciglia. Ogni qualvolta la vostra amica avrà bisogno di rimuovere gli antiestetici peletti di troppo – problema che tutte le donne lamentano – la troverà lì a portata di mano, sopra quello specchio ingranditore che sarà in grado di allargare l’immagine del suo volto fino a farle scorgere i particolari più impensabili, di cui non si accorgerebbe mai ad occhio nudo. Un oggetto sicuramente molto funzionale che non potrà fare a meno di avere se è una persona che ha cura della sua immagine.

Difetti, punti neri e peli in fase di ricrescita saranno immediatamente visibili grazie a questa meraviglia in grado di zoomare in un modo che, forse, neanche l’alta tecnologia riesce a raggiungere. Per non parlare del make up! Sarà un gioco da ragazzi applicare l’eyeliner ricalcando l’esatta riga naturale dell' occhio davanti a uno specchio con queste caratteristiche. Un oggetto di cosmesi molto comodo perché tra l'altro, in questo modo, potrà evitare di sporgersi sopra il lavabo, in quella posa fastidiosissima e stancante, nel tentativo di arrivare ad avere una visione piena dei particolari del viso che le interessano.