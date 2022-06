Lo stile classico che vi convincerà a cambiare casa

Eccoci nell'appartamento dopo essere stato svuotato dai precedenti arredi in stile moderno che in qualche modo non riuscivano ad allinearsi con lo stile di questa abitazione. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la luminosità di questa zona living. Oltre a ciò, è il pavimento in parquet il grande protagonista di questo spazio, per questo motivo andava sottolineato con una scelta d'interior più semplice.