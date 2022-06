20 mq per due: cronaca di un piccolo sogno

La piccola storia di oggi ha come protagonisti una coppia e un monolocale, una situazione comune certo, davvero non difficile sentire di questi tempi. A ben guardare però, ogni situazione ha le sue particolarità, le sue declinazioni, in certi casi davvero uniche: ecco perché oggi vi portiamo quindi in casa di Alessia ed Emad, una coppia che ha avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada i professionisti giusti per realizzare un piccolo sogno in meno di 20 mq.