La casa del contadino diventa abitazione moderna

La nostra puntuale rubrica Prima&Dopo è destinata a chi non si accontenta di vedere semplicemente un lavoro fatto e finito, ma a chi desidera avere un'idea globale del progetto, fin dal suo inizio. Nel corso di questi mesi abbiamo avuto la possibilità di capire il lavoro svolto dietro ad ogni trasformazione, vedendo come, anche da un vecchio rudere, si possa ricavare un'abitazione di grande pregio. Low cost o meno, le ristrutturazioni che vi mostriamo, possono essere un ottimo spunto qualora stiate decidendo di cambiare qualcosa in casa vostra, o siate alle prese con una ristrutturazione voi stessi. Non solo però, alcune volte è la semplice curiosità a muovervi verso la scelta di porre la vostra attenzione su un progetto Prima&Dopo, piuttosto che su uno del quale non potete vedere le fotografie dello stato di fatto ; insomma, qualunque sia la vostra motivazione, scorrendo questo Libro delle Idee, avrete la possibilità di apprezzare un progetto Prima&Dopo dal sapore tutto italiano, cosa aspettate?