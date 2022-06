7 lavori in casa per cambiare con poco

Non è facile cambiare il soggiorno, soprattutto se non si vogliono cambiare gli arredi principali. Noi abbiamo vi suggeriamo di aprire le vostra cassetta degli attrezzi o di chiamare uno dei nostri esperti, per realizzare una struttura in cartongesso su misura. Questa idea permette di risolvere tante esigenze: libri, DVD, tv e oggetti vari finalmente troveranno il loro posto. La struttura in cartongesso sembra una vera e propria opera in muratura, creando un effetto nicchia che arreda, non trovate?