5 idee per illuminare il soggiorno

Oggi pensiamo alla luce e a come creare un angolo lettura dalla forte personalità. In soggiorno si sa, si cerca la pace e la tranquillità giusta per gustarsi del tempo per sé e per delle attività che possono essere rilassanti, come leggere un libro ad esempio, ma non solo. Infatti, anche guardare la televisione con una luce accesa nelle vicinanze può aiutare la nostra vista, rendendo questa esperienza più piacevole e distensiva. Che luce utilizzare? Sicuramente una luce calda ad incandescenza può sembrare più adeguata a questo scopo, ma le ultime tecnologie di risparmio energetico sono migliorate parecchio come resa cromatica e quindi non vanno più considerate solo “fredde”. Che tipo di lampade utilizzare? Oggi vi proponiamo qualcosa di nuovo che proviene dall’ingegno dei nostri esperti. Iniziamo!