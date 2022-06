La casa dei triangoli

Il progetto di oggi ci porta in Puglia, per la precisione a Foggia. Le cinque foto che seguono vi danno la possibilità di sbirciare all'interno della casa di una coppia giovane che desiderava un'abitazione la cui distribuzione dello spazio fosse razionale ed essenziale, ma allo stesso tempo incentrata su uno stile abitativo innovativo e contemporaneo. Da queste premesse ha preso forma il progetto che state per vedere: si tratta di un appartamento particolare, soprattutto per le forme spigolose utilizzate per l'arredo, che contraddistinguono ogni angolo di questa splendida dimora. Senza dilungarci oltre, vogliamo che siano le immagini a raccontarvi meglio il lavoro svolto dalla squadra di esperti dello studio Corfone + Partners…