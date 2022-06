Semplici ma furbe: le idee di un attico a Milano

(Foto: Adriano Pecchio)

Non appena entrati, veniamo accolti dalle forme sinuose della scalinata posta davanti l'ingresso, bella come una scultura. E proprio come una scultura , la struttura è stata appunto lavorata in ferro corten, noto per le sue qualità plastiche e d estetiche. Più avanti scopriremo il segreto della grande abbondanza di luce che filtra dal foro aperto sul soffitto, dove termina la scala progettata su misura , pensata per adeguarsi alla conformazione preesistente senza stravolgerla.

Intanto però, cerchiamo di scoprire meglio l'ambiente che intravediamo in fondo, incorniciato dalla parete in resina dietro la scala.