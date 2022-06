​Una casa sicura e protetta: ecco come fare

Le porte e le finestre sono il primo fattore da controllare in una casa per garantire la sicurezza da intrusioni indesiderate. Dotarsi di un adeguato sistema di chiusure blindate con serrature di sicurezza comporta una spesa anche rilevante ma garantisce sicuri vantaggi rispetto a possibili ingenti perdite per furto. Il mercato inoltre offre oggi numerosissime soluzioni di blindatura sia per le porte sia per le finestre consentendo di adottare scelte esteticamente mirate.

Nell'immagine sopra è proposta una posta blindata a doppio battente prodotta da Alias: si tratta del modello Double, dotato del brevetto esclusivo Absolute, una cerniera a scomparsa in grado di muoversi su due assi. La porta è caratterizzata anche da uno speciale profilo fra anta e antina, che le dona una linea più minimale e una collocazione in classe antieffrazione 3 (secondo la norma UNI-EN 1627). Alla struttura, composta da 1 foglio + 5 omega di rinforzo in lamiera zincata, si aggiungono 6 rostri fissi sul lato cerniere in acciaio e un paraspifferi inferiore registrabile, con una spugna poliuretanica che permette di ottenere un abbattimento acustico di -31 db.