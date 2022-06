Fascino toscano: una villa rustica come poche

La bellezza e il calore di una residenza d'altri tempi, con finiture in pietra, capriate in legno a vista, non hanno pari. Soprattutto il soffitto in legno fa la differenza, questo spazio non sarebbe lo stesso senza questa imponente struttura a vista. Ritroviamo il legno anche nella ringhiera delle scale e ovviamente negli arredi; la grande libreria che fa da sfondo allo spazio dedicato alla conversazione ci riporta a quella realtà artigianale, ormai purtroppo non così diffusa. Accanto a questo prezioso mobile, la zona pranzo.