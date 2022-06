L'incredibile ristrutturazione di un appartamento antiquato !

Come si vede dalla foto scattata prima della ristrutturazione, l'appartamento risultava piuttosto antiquato ed era caratterizzato da un anonimo pavimento in gres e da una scialba nuance sulle pareti. Il team di Islabau Constructora è intervenuto donando luminosità e freschezza, attraverso le pareti dipinte totalmente di bianco, ha eliminato i vecchi infissi di legno e li ha sostituiti con altri che, come le porte, si mimetizzano con le pareti. Un total white che ha come scopo quello di allargare visivamente gli spazi! Per finire, sul pavimento si è optato ancora per il gres, ma questa volta in chiave più raffinata, effetto parquet!