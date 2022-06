Da semplice appartamento a loft da copertina

Infine, non possiamo non soffermarci su questo prezioso angolo che gli esperti hanno ricreato in prossimità del balcone. Si tratta di un luogo perfetto per la lettura, per godere del relax al ritorno da casa dopo il lavoro, o semplicemente per vedere un film. La sua posizione strategica gli permette di godere di quanta più luce naturale possibile. Da non sottovalutare i colori utilizzati: abbinato al legno, infatti è stato scelto un verde pastello. Colori naturali e rilassanti che contribuiscono a creare un clima idilliaco e accogliente, ulteriormente rafforzata dalla presenza delle numerose piante.

