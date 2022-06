Natale 2015: vesti a festa la tua casa con i colori di tendenza

Conosciuto fino a poco tempo fa come verde oliva o verde militare, il dried herb era appunto considerato in generale il colore tipico delle divise dell’esercito, delle tenute da trekking e dell’abbigliamento sportivo in genere. Ma in questi ultimi anni abbiamo assistito a una decisiva rivincita di questa tonalità, che si è sempre più affermata come una tinta ideale per raffinate soluzioni eclettiche, come vediamo in questo letto futon pieghevole, perfetto come divano e all'occorrenza come comodo letto in più per ospitare magari il parente lontano venuto a festeggiare il Natale con la nostra famiglia.