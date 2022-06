Guida homify: quanti diversi tipi di finestre conosci?

Ultime nella nostra guida, ma non per importanza, sono le finestre su misura. Si tratta delle finestre perfette, in quanto sono realizzate appositamente per venire incontro ai desideri e alle necessità di chi le commissiona. Se volete delle finestre dall'aspetto originale, se avete una casa che, per via della sua conformazione o della sua illuminazione, richiede interventi particolari, allora questa tipologia è quella più adatta a voi, in quanto ogni finestra verrà realizzata come pezzo unico, finalizzato a inserirsi alla perfezione nell'ambiente a lui destinato.

