Una casa come una scatola dei desideri

Esternamente, su una bella pavimentazione in listelli di legno scuro, c'è un altro spazio dedicato alla convivialità, come abbiamo rapidamente visto in precedenza. Il progetto prevede un bellissimo pergolato bianco. Da qui si accede alla piscina e al giardino, uno spazio idilliaco! Anche qui torna la pietra, come all'interno, nella zona pranzo, divenendo elemento unificante del progetto.