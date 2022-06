Come costruire una casa di qualità risparmiando

Anche per quanto riguarda le fondamenta il risparmio può venire da scelte attente e lungimiranti in fase di progettazione. Intanto sarà utile richiedere diversi preventivi, in modo da rendersi conto dei costi e della serietà delle ditte a cui eventualmente rivolgersi per la realizzazione dei lavori.

Sarà, in questo senso, molto importante prevedere già in fase di progettazione l'eventualità di ampliamenti della struttura e di future sopraelevazioni della casa, in modo da realizzare le fondamenta in maniera adeguata. In questo modo sarà possibile risparmiare sugli eventuali cambiamenti futuri, minimizzandone l'impatto e i costi.