6 Trucchi per Risparmiare sui Costi del Riscaldamento

Evitare le stufe elettriche quando si è in presenza di altri sistemi di riscaldamento è un accorgimento scontato quanto spesso trascurato. Anche in questo modo si potrà risparmiare, non caricando sulla bolletta dell'elettricità i costi già gravosi da sostenere per il riscaldamento.

In questo senso è utile ricordare che la gran parte del consumo di energia in casa è causato dall‘illuminazione e dagli elettrodomestici, in questo senso in ogni caso, acquistare elettrodomestici a basso consumo o di maggiore efficienza energetica (come quelli delle classi A+ e A++) permette un risparmio nel lungo periodo: in poco tempo un prezzo maggiorato potrà essere ammortizzato attraverso i risparmi.

E ricordarsi che in stanze come la cucina, dove sono presenti i fuochi e in particolare il forno, usati per cucinare, la temperatura è naturalmente più alta grazie al calore che essi generano. Sempre per risparmiare, e rimanendo in cucina, è utile ricordare anche che il frigo è l'elettrodomestico che più pesa sulla spesa dedicata ai consumi. Il frigo va tenuto allora lontano dalle fonti di calore, perché funzioni in modo ottimale, e ad almeno 10 cm dalla parete. In modo indiretto, sarà così possibile generare un risparmio nel lungo periodo.