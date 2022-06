Come sfruttare al meglio le pareti di mattoni a vista

In questo Libro delle Idee vedremo come è possibile sfruttare al meglio la presenza di pareti di mattoni a vista. La ricchezza della consistenza materica dei mattoni, la grande varietà di toni e cromie offrono delle ottime opportunità che possono essere sfruttate per arricchire gli ambienti.

Come vedremo, le soluzioni sono molteplici e attraverso alcuni semplici accorgimenti sarà possibile trasformare le pareti di mattoni in un elemento capace di caratterizzare e donare dare personalità e calore a spazi differenti della casa, dal soggiorno alla cucina.

I mattoni a vista potranno essere parzialmente ricoperti con del gesso o del cemento, per farne emergere le porzioni desiderate, o usati in dimensioni e tonalità diverse, per creare varietà e movimento. O ancora dipinti di bianco, o parzialmente sfumati per esaltare la luminosità o ottenere un effetto vintage. E sono perfetti per creare ambienti industrial, calorosi e informali.

Non ci resta che vedere insieme come fare a sfruttare meglio i mattoni per arricchire la casa. Partiamo.