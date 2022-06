Tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare casa!

Un aspetto non secondario da tenere in considerazione nella scelta della proprietà da acquistare è rappresentato dalla valutazione dei livelli di inquinamento dell'area in cui si vorrebbe comprare. Gli indicatori da tenere in considerazione in fase preliminare sono diversi, e non tutti possono essere valutati attraverso una serie di sopralluoghi per quanto accurati. Per esempio, per valutare la qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico dei semplici sopralluoghi potrebbero non essere sufficienti, così come per valutare la presenza e il livello dell'inquinamento elettromagnetico nell'area scelta. In questi casi sarà bene rivolgersi alle fonti ufficiali e attendibili, rappresentate sia dagli enti locali che si dedicano ad aree specifiche, oppure a fonti nazionali come l'Istat, il cui sito rende disponibili studi e rilevazioni specifiche che riguardano la qualità dell'ambiente.