Organizzare una super festa in giardino

Fine settimana significa relax, ma anche festa. Insomma, diciamocelo, è estate e bisogna non perdere nemmeno un secondo di bel tempo e temperature gradevoli, per stare in casa a guardare film abbiamo tutto l'inverno.

Festa. Settimana lavorativa distruttiva, stanchezza accumulata e troppe poche ore passate nel letto, certo l'energia non è al top, ma si può sempre trovare un compromesso per non stancarsi eccessivamente, passando però il sabato sera con gli amici cercando di pensare il meno possibile al lunedì che è sempre troppo vicino. Quale migliore occasione allora, se non quella di organizzare una festa in giardino? L'unico vostro compito è quello di prendere in mano il cellulare e avvisare più gente possibile, per l'organizzazione ci pensiamo noi!