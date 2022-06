3 progetti tra ristrutturazione e restauro

Il progetto ha effettuato una profonda ristrutturazione degli interni a causa del deterioramento derivato da uno stato di abbandono parziale precedente. L'edificio ha così ripreso vita ed è diventato la meta ideale per brevi soggiorni. Il piano inferiore ospita la zona notte, mentre il piano superiore è riservato ad un ampio soggiorno aperto al paesaggio. In contrasto con le pareti in muratura, l'interno è rivestito in rovere, anche per avere un ottimo isolamento termico.