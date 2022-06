Come e perchè avere un pavimento in piastrelle effetto legno

La scelta del pavimento di casa, del materiale e della finitura, ma anche della posa e del pattern, è importante tanto quanto la progettazione stessa e l'interior design, anzi. Prendere una decisione oculata non è per nulla facile, soprattutto per il panorama su cui ci si affaccia, costellato di alternative, più o meno valide dal punto di vista funzionale ed estetico, che variano soprattutto secondo il gusto personale e le esigenze. Il legno si pone sul mercato come possibilità di tendenza dal sapore rustico ma elegante. I pregi sono tanti, come tuttavia anche i contro, che trovano una risoluzione nelle piastrelle effetto legno in gres porcellanato. Venature, finiture e addirittura i naturali difetti della superficie legnosa vengono infatti riproposti fedelmente sulla lastra, in particolare grazie alla decorazione digitale. Se quindi la necessità di avere un pavimento resistente e facilmente pulibile è impellente, proprio in vista di una progettazione o una ristrutturazione, non potete assolutamente perdervi i prossimi 6 suggerimenti, prendendo anche spunto da splendidi progetti internazionali.