La carta da parati: 8 esempi su come osare.. con stile!

A chi invece, vuole donare agli spazi destinati ai propri figli uno stile allegro e decisamente eccentrico, non può non colpire questa soluzione adottata da Luigi Fragola Architects per l'arredo del bagno di due bimbe. Un mix di colori sapientemente mescolati dona allegria a questa sala da bagno. La porta scorrevole trasparente nasconde un vano doccia completamente in arancione, mentre il parato verde acqua con un ricorrente motivo a goccia, non solo regala all'ambiente vitalità, ma camuffa l'accesso alla stanza destinata ai sanitari, anch'essa interamente decorata con una colorata carta da parati a fasce orizzontali nei toni del giallo, rosa e viola. Delizioso, non credete?