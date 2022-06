Perchè riutilizzare gli oggetti fa chic!

No trovate deliziosi questi paralumi progettati da Mg2 architetture per una Cake House alle porte del centro di Torino? Non sono altro che stampi per dolci di diverse forme e dimensioni, forati al centro in modo da lasciar passare il filo della lampadina e così fissati al soffitto. L'idea è davvero originale, facile da creare e di grande ispirazione. Perché infatti, non utilizzare come diffusore di luce uno scolapasta in alluminio o una vecchia pentola in rame? Rappresenterà uno straordinario tratto distintivo nel vostro ambiente!