Come ricreare un perfetto stile Scandinavo?

In ogni casa l'esigenza di conservare ed esporre gli oggetti della propria quotidianità è un fattore molto importante. La scelta di come intervenire per ottenere la soluzione migliore determina di conseguenza anche il livello di ricercatezza. In questo caso, più di ogni altro, non è semplice unire stile a necessità, ma è soprattutto col design Scandinavo che si può cogliere al meglio l'opportunità di arredare e al contempo conservare i nostri oggetti.

Un ottimo e riuscito esempio sono i contenitori Showcase #1 della designer Anne Linde, esposti nella foto qui sopra, che uniscono la loro funzione base di oggetti di conservazione a quella espositiva, nonché diventando a tutti gli effetti un vero e proprio complemento d'arredo.

Grazie all'ideazione che sta alla loro base, è possibile stipare libri, riviste e documenti negli spazi ricavati all'interno, mentre, al di sopra, una superficie piana permette di poter completare il tutto collocandovi una pianta, un abat-jour o i propri ricordi.