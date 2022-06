Che tipo di stile adottare per la casa?

La stanza dei bambini muove scelte completamente diverse. Ogni casa può avere uno stile predefinito, però la camera da letto per i più piccoli è quasi sempre un eccezione rispetto a tutto il resto della casa.

E' la stanza dei giochi, è la stanza in cui sentirsi protetti, quindi ha un linguaggio che va incontro alle necessità e alla sensibilità artistica dei più piccoli.

Vediamo in foto la realizzazione del progetto: Caretta A, della ditta Italiana Ogarredo. Qui si notano subito le caratteristiche sopracitate. La stanza, in questo orientata verso i gusti delle bambine, ha un design morbido, studiato per valorizzare il senso di gioco. Anche la scelta dei colori va in questa direzione, oltre a dare familiarità, favorisce il senso di relax necessario per una zona letto.

E' una stanza viva, allegra, studiata per accogliere giochi e sorrisi e completata da una pratica scrivania, funzionale allo studio.