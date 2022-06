7 incredibili cucine dallo stile country

Una cucina country è in grado di trasmettere la genuinità della campagna, con i suoi profumi e i suoi colori. In questo progetto sono stati utilizzati legni antichi in prima patina: rovere, pioppo e abete recuperati. La cucina ci trasporta in un’epoca passata, ma senza rinunciare alla funzionalità. Molto interessante è la soluzione adottata per fornire un ulteriore piano di lavoro: dalla credenza si estende un tavolo in legno, proprio come una penisola moderna.