Un casale in Umbria dalle molte sorprese

Non lontano dal lago Trasimeno, un vecchio casale , risalente al XVI secolo, è stato trasformato in una residenza per le vacanze comoda, moderna e perfettamente attrezzata per ricevere al meglio famiglie con bambini piccoli. Siamo andati a darvi un'occhiata da vicino per mostrarvi ancora una volta come l'unione tra vecchio e nuovo possa dare dei risultati davvero inaspettati.