5 idee per la zona pranzo

Cominciamo con la sala da pranzo. Questa opzione è ideale per le persone con una piccola cucina, in cerca di una cena elegante o vogliono montare una sala alternativa per le occasioni speciali. Se abbiamo optato per questo tipo di pranzo, è meglio metterli in un angolo dove il tavolo e le sedie non ostacolano la circolazione intorno alla stanza. Un modello round non è perfetto quando ci aspettiamo che saranno molti ospiti. Per sottolineare la sua presenza, solo abbiamo bisogno di una lampada a sospensione dal soffitto, come mostrato in questa immagine.