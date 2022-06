150 mq: 2 appartamenti in 1

Ad ogni ambiente il suo colore! Per la camera da letto, l'energia e l'allegria dell'arancione! Tutto è molto coerente, il colore della parete di testata, è anche quello che domina nei tessuti, dando vita ad un'atmosfera avvolgente. Anche qui, come in cucina, emerge la predilezione per gli effetti metallizzati e le superfici traslucide. La parete ha un trattamento molto raffinato, che con il tocco della luce dà vita a infiniti riflessi.