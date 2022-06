Top 5 della settimana: la casa

Domenica. Domenica di giugno, caldo, sole e voglia di stare all'aria aperta o anche a casa, sdraiati sul divano tutto il giorno, mentre l'aria condizionata raffredda gli ambienti. Domenica di metà giugno, le ferie in testa e la voglia di mare sempre più forte. La città nel weekend si svuota. Tanti lettini disposti ordinatamente in direzione del mare aspettano che qualcuno vi si sdrai sopra e magari, tra una piadina crudo squacquerone e rucola e una coca cola ghiacciata, chissà se avete il tempo di dare un occhio al cellulare per leggereo la nostra Top5 che, come ogni domenica, puntuale, ci riassume cosa è piaciuto di più durante questa settimana.