Come sfruttare al meglio la soffitta? 6 fantastiche idee!

La soffitta può essere il luogo perfetto per organizzare le feste. Per bambini o per adulti può essere predisposto in modo da accogliere gli ospiti e passare dei piacevoli momenti in compagnia. Basta poco per renderlo funzionale ed ospitale: pensare a dei tavoli o dei ripiani di appoggio, a dei divani o a delle sedie che non ingombrino troppo spazio, a un'illuminazione graduabile, che, asseconda dell'occasione e del tipo di festa, possa essere piacevole e pratica. Per le pareti non occorrono troppi dettagli e troppe decorazioni; di volta in volta potranno essere arricchite da accessori temporanei, come festoni, palloncini, stelle filanti, cartelloni colorati per dare brio all'ambiente e per personalizzarlo in base all'occasione. Elemento importante da non dimenticare è la musica, quindi la presenza di uno stereo o di una radio che durante le feste è d'obbligo per allietare gli ospiti e assicurare il divertimento.