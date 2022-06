L'evoluzione della casa in campagna

Recupero e ristrutturazione? Sicuramente sì. Questo manufatto rurale è frutto di un’ampia riorganizzazione di una zona agraria nel Monferrato. La cascina conserva la sua storia di fienile con un tetto a doppia altezza e pilastri in tufo. I vuoti della vecchia struttura sono stati utilizzati per progettare delle grandi portefinestre che mettono in relazione la casa con l'ambiente circostante. La scelta dei materiali è stata fortemente contestualizzata scegliendo per gli interventi solo tufo locale, mattoni, ferro, acciaio e legno, tutti elementi affini al contesto d'intervento. Ripartire da zero avrebbe forse significato perdere molto in termini di legami con la terra circostante.