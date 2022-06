Una casa a tema: 6 modi per realizzarla!

Una delle opzioni più semplici, quando si vuole scegliere un tema o un concetto da seguire nell'arredare casa, è quello di optare per un colore dominante, che venga ripreso in modo diverso e con sfumature molteplici nei vari ambienti dell'abitazione. Ovviamente noi vi consigliamo di optare per il vostro colore preferito! Non importa quale sia, l'importante è che non esageriate: il pericolo è infatti quello di creare ambienti monotoni e opprimenti, nei quali il colore scelto risulti eccessivo e stancante. Per evitare ciò, cercate di variare l'uso del colore-tema di stanza in stanza: in soggiorno potreste utilizzarlo per le pareti, in camera da letto per le lenzuola, in cucina per i cuscini delle sedie. Insomma, fate in modo che sia sempre presente ma in modo elegante e raffinato!