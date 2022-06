5 fantastiche idee per progettare la zona giorno

Se non abitate in un grande palazzo oppure in una villa fuori città, probabilmente sarete alle prese nel piccolo spazio che un comune appartamento mette a disposizione, e in poche decine di metri quadrati di certo non è semplice creare una camera da letto confortevole, una perfetta sala multimediale, la sala giochi per i bambini, una comoda cucina spaziosa con tanto di zona pranzo, un discreto studio, una piccola biblioteca e una preziosa dispensa. Badate bene, non è facile, ma non impossibile! Per cominciare è necessario pensare a quali di questi ambienti preferiremo che si trovassero in una stanza apposita, e quali invece ci piacerebbe ricreare in salotto. Si, perché il salotto è l’ambiente che più si presta alla polivalenza, e questo grazie ad una disposizione degli ambienti apposita, così come degli arredi. Inoltre, è il luogo che più riflette lo stile, e il carattere della casa. Ottenere un salone polivalente è semplice, basta seguire pochi e semplici consigli. In commercio si trovano diversi mobili intelligenti, che consentono di cambiare la destinazione d’uso di una stanza con poche mosse e risparmiare spazio prezioso. Oppure si può far ricorso a piccoli trucchetti che ci aiuteranno a non sprecare neppure un angolo della stanza. In cosa consistono? Proseguite nella lettura!