Meraviglia in legno: la casa perfetta per una piccola famiglia

Ma facciamo qualche passo in avanti e focalizziamoci sul salotto. Da questa prospettiva notiamo che la parete fatta di assi di legno verticali, altro non è che il vano che racchiude le scale che conducono al livello superiore. Ma torniamo al soggiorno. Il camino in metallo scuro salta subito all'occhio perché in netto contrasto con le pareti bianche. Questo elemento è l’unico in una casa piuttosto moderna a vantare un fascino più tradizionale. Alle spalle del camino la parete è per metà ricoperta da piastrelle in ceramica grigie, che richiamano la tonalità del divano e del tappeto. Al centro del tappeto, infine, vi è un elemento molto interessante: un tavolino con il piano in vetro e un’originale piede di design in legno.