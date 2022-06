Super funzionale e moderna: la casa che tutti vorremmo!

In questi 85 mq da favola non potevano mancare uno studio e una stanza per gli ospiti. Il primo è in continuità con la zona giorno, con cui si integra perfettamente: le poltroncine del soggiorno sono in perfetta sintonia con le librerie in legno alle spalle della scrivania, che è semplice e moderna.

La camera degli ospiti è perfetta anche come secondo soggiorno, ha un lungo divano, pieno di cuscini colorati, che nel bianco risaltano, e una grande libreria in legno chiaro, dalla struttura leggera, che crea un delizioso angolo lettura e relax, con la stupenda sedia squadrata. Anche qui, come in soggiorno, una pianta ravviva ulteriormente la stanza.